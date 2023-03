Bavinckschool wil veilige oversteekplaats, al 35 incidenten in twee maanden

Een slagboom midden op de Bosdrift. Zo uit de Hilversumse basisschool De Bavinck hun onvrede over de verkeersveiligheid voor hun deur. Op de plek waar de kinderen naar school worden gebracht schuren automobilisten en fietsers over de straat en negeren vaak het stoplicht en de klaar-overs. De school is hier helemaal klaar mee.

Basisschool de Bavinck komt met zelfgeknutselde slagboom in actie - NH Nieuws

De Bavinck heeft al meerdere keren aan de gemeente gevraagd voor betere verkeersmaatregelen op de oversteekplaats van de Bosdrift, maar die bleven uit. Eerst werden een paar ouders klaar-over, maar dat mocht niet baten. Fietsers proberen er namelijk toch even snel door te rijden, met bijna-aanrijdingen tot gevolg.

"In de afgelopen twee maanden zijn er al 35 incidenten met auto's en fietsers geweest die klaar-overs negeerden of door rood reden. Hier zijn ook daadwerkelijk mensen aangereden, gelukkig tot op heden zonder letsel."

Dus nu is de school er echt klaar mee en nemen leraren en ouders het heft in eigen hand. Midden in de ochtendspits staat een groep ouders en leraren met een slagboom op de oversteekplaats.

Meerdere scholen

Opvallend is dat de Bavinck niet de enige Hilversumse basisschool is waar er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. Zo heeft de Elckerlyc vorig jaar al meerdere malen bij de gemeente aan de bel getrokken voor een veiligere oversteekplaats bij de Gijsbrecht en hebben ze ook een ludieke actie gedaan.

Aan de andere kant van Hilversum heeft de Wilgetoren gewaarschuwd voor gevaarlijke verkeerssituaties door de nieuw geopende Alexiatunnel. Dit zorgde uiteindelijk voor raadsvragen in de Hilversumse gemeenteraad.