Pleegmoeder krijgt bijna 5 jaar celstraf voor zware mishandeling overleden peuter Delias

D.R., de pleegmoeder van de overleden peuter Delias uit Hoorn, krijgt 4 jaar en 7 maanden gevangenisstraf voor het ernstig mishandelen van haar pleegkind. Volgens de rechtbank in Alkmaar is bewezen dat het fatale hoofd- en oogletsel met opzet is toegebracht. "Ze had haar pleegkindje een veilig en beschermd onderkomen moeten bieden, maar is op onvoorstelbare wijze tekortgeschoten."

Delias, destijds 2 jaar en 8 maanden oud, wordt op 6 april 2021 met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Zijn pupillen zijn verwijd en zijn hartslag is zo laag dat hij in de ambulance aan de beademing wordt gelegd.

Even daarvoor belt zijn pleegmoeder in paniek naar 112. Ze verklaart dat ze Delias in haar achtertuin in Koedijk heeft gevonden. Hangend met zijn hoofd in de drinkbak van de hond. Bij het optillen zou hij een onverwachtse beweging hebben gemaakt, waardoor hij hard met zijn hoofd tegen de stenen vloerdrempel knalde. Omdat hij nergens op reageert, denkt ze dat hij veel water heeft binnengekregen.

Massale hersenbloeding

Uit de CT-scan blijkt dat hij een subduraal hematoom heeft, een massale bloeding in zijn hersenen. Na een spoedoperatie wordt hij overgebracht naar het LUMC in Leiden. Daar kunnen de artsen niets meer voor hem doen. De behandeling wordt na twee dagen stopgezet. Delias overlijdt op 8 april, kort nadat hij van de beademing wordt afgehaald. "Ik mocht voor een laatste keer zijn luiertje verschonen. Zijn handjes werden niet meer warm, hoe hard ik ook wreef. Toen moest ik hem daar alleen achterlaten", vertelde zijn moeder in tranen tijdens de zitting.

Niet per ongeluk

In het pathologisch onderzoek komt naar voren dat Delias traumatische afwijkingen heeft door ernstig letsel, met bloeduitstortingen in zijn hoofd, oogkassen en bloedingen in zijn netvlies.

Volgens de rechter is bewezen dat het fatale letsel niet per ongeluk is ontstaan. "Er is geen medische oorzaak gevonden, er moet sprake zijn geweest van forse krachtinwerking. U blijft volhouden dat u hem in een waterbak vond en hem heeft laten vallen, maar een val op een drempel of in een drinkbak is te gering."

De verklaring van de pleegmoeder wordt daarom niet geloofwaardig gevonden. "Over de hardheid van de val zijn wisselende verklaringen gegeven. Dat hij niet zelfstandig uit de drinkbak kon komen, is gezien zijn leeftijd opmerkelijk. In zijn longen werd geen vocht aangetroffen, dus een bijna-verdrinking is niet verklaarbaar."