Van lege polder tot grootste stadsdeel: de razendsnelle ontwikkeling van Schalkwijk

Hijskranen torenen hoog boven de Haarlemse wijk Schalkwijk uit en betonwagens rijden af en aan. In hoog tempo worden er nieuwe woningen gebouwd. Maar die ontwikkeling van nu valt in het niet vergeleken met de jaren vijftig van de vorige eeuw. Schalkwijk groeide in korte tijd van een schamele 450 naar 35.000 inwoners.

Haarlem had zelf weinig grond die nog bebouwd kon worden. In 1954 besloot de regering om zo'n 450 hectare grond van de gemeente Haarlemmerliede over te hevelen naar de gemeente Haarlem. Het ging om vier polders waar ongeveer 450 mensen woonden. De flatwoningen werden uit de grond gestampt en Schalkwijk groeide als kool.

Die begon kort na de Tweede Wereldoorlog. De economie floreerde en Haarlem was nog een echte industriestad. Er was werk zat, maar er waren veel te weinig huizen om de arbeiders in onder te brengen. De stad liep vast. Jongeren konden niet trouwen omdat ze geen woning konden vinden en trokken weg.

Professor Sociale en Economische Geschiedenis Hein Klemann groeide zelf op in Schalkwijk en legde maandagavond in het Noord-Hollands Archief haarfijn de geschiedenis van de wijk uit tijdens een bijeenkomst van Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem.

Volgens professor Klemann liep Haarlem voorop bij deze ontwikkeling. "Het uit de grond stampen van een complete wijk - je kunt het zelfs een stad op zich noemen - was toen helemaal nieuw. De Bijlmermeer in Amsterdam bijvoorbeeld kwam pas veel later. We hebben het hier wel een beetje uitgevonden."

Woningnood toen en nu

De situatie van de jaren vijftig lijkt vergelijkbaar met het heden: de woningnood is hoog en de werkloosheid laag. Maar daar is Klemann het niet mee eens. "De woningnood van nu is heel anders. We wonen tegenwoordig met gemiddeld 2,1 bewoners per huis. Dat waren er voor de oorlog vier. Kun je nagaan: het aantal woningen in de stad is verdubbeld, maar het aantal inwoners bleef ongeveer gelijk."

"Ik woonde zelf tot halverwege de jaren zeventig in Schalkwijk. Het was er toen al aardig aangeharkt. Ze zijn nu weer keihard aan het bouwen in Haarlem. Mensen zoeken niet langer een woning in de buurt van het werk, maar zoeken een plek waar het fijn wonen is. En dat is Haarlem absoluut. Nu de woningen in de binnenstad en de schil daar omheen niet meer te betalen zijn, raakt Schalkwijk ook steeds meer in trek."

