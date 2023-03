De Peiling: liever een kassamedewerker dan de zelfscan

De Telegraaf meldt dat het aantal winkeldiefstallen in 2021 nog 30 duizend bedroeg, in 2022 om 40 duizend en de politie heeft aanwijzingen dat de aantallen nog verder gaan stijgen. Supermarkten willen een einde maken aan het gemak waarmee er bij een zelfscankassa gestolen kan worden. Ze huren extra beveiligers in die vermomd zijn als klant, de korte bon is van de baan en er komen geen nieuwe zelfscans bij.

Gezelliger Met het grote aantal zelfscankassa's wordt het ook een stuk ongezelliger en onpersoonlijker om je dagelijkse boodschappen te doen. Want wat is er nou fijner dan af te rekenen bij je favoriete kassamedewerker. Bij de Jumbo hebben ze om eenzaamheid te bestrijden in 200 winkels door heel Nederland en België kletskassa’s geopend, waar mensen terecht kunnen voor een grapje, een anekdote, een recept of gewoon een gesprekje over het weer.

Wat vind jij?

Ga jij als je boodschappen doet liever naar de kassamedewerker? Of ben een echte zelfscanner? En vind je dat wij weer terug moeten naar die goede oude tijd waarbij je gewoon bij een winkelmedewerker je boodschappen moest afrekenen? Wordt er meteen minder gestolen...