Mensen bieden massaal geld en eten aan vrouw die gepind geld vergat, waarom eigenlijk?

Sprakeloos was mevrouw Smit-Van Beeren uit Enkhuizen van de hulp die voor haar op gang kwam, nadat ze het leefgeld voor haar gezin vergat mee te nemen uit een pinautomaat. Talloze mensen zijn bereid om geld of eten te doneren. En dat voor een onbekende. Hoe komt dat? "Mensen zijn sociale wezens."

Mensen helpen elkaar graag - Adobe Stock

Dat het verhaal over het vergeten geld en de daaruit voortvloeiende problemen aansloeg, is een understatement. De redactie van NH Nieuws/WEEFF zag honderden reacties langskomen op social media en via de telefoon. Veel mensen leven mee met de vrouw uit Enkhuizen en geven aan bereid te zijn om geld over te willen maken of de koelkast te vullen met eten en drinken. Reacties uit West-Friesland zelf, maar ook buiten de regionale of zelfs provinciale grens. 'Ik wil graag 100 euro op haar rekening storten', stuurde iemand uit Alphen aan den Rijn. En ook uit het Brabantse Oss kwam reactie. En dat terwijl ze de gedupeerde niet eens kennen. Waarom zijn mensen bereid aan wildvreemde mensen geld te schenken? Professor Theo Schuyt is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en schreef het boek Filantropie, over hoe 'maatschappelijke betrokkenheid ons helpt te overleven'.

Er spelen meerdere factoren, weet Schuyt. "Mensen zijn sociale wezens en voelen betrokkenheid bij iets dat ze herkennen. Ik noem dat 'zoals wij'. Iemand die door een kleine stommiteit geen eten heeft, zonder daar zelf schuld aan te hebben, dat spreekt enorm aan. Omdat het jezelf ook zou kunnen overkomen en je je goed kunt verplaatsen in de situatie van die persoon. Daarnaast helpt het vaak als het verhaal in de media verschijnt. Dat fungeert als een soort vliegwiel." Het 'iets willen doen', zit in de Nederlandse aard, zegt Schuyt. "We vinden aan de ene kant dat de overheid alles maar moet regelen, maar letten ook erg op elkaar. Er is veel solidariteit en zijn zéér betrokken. Dat zit in onze cultuur. Kijk maar naar de internationale ranking op het gebied van vrijwilligerswerk en het geven aan goede doelen. Daarop staan we redelijk hoog. Er ontstaat vaak tweedeling door politieke discussie, niet tussen mensen zelf."

Een greep uit de vele reacties: "Ik wil deze dame en zoontje met liefde het weekgeld met wat extra’s cadeau doen!" "Dit bericht grijpt mij zo aan. Ik wil deze mevrouw graag helpen de week door te komen of in ieder geval tot bekend is wat er met haar geld gebeurd is. En ik hoef het ook niet terug te hebben." "Waar kan ik geld naar overmaken?" "Natuurlijk moeten haar zoontje en zij gewoon kunnen eten deze week! Kunt u mij haar gegevens geven of mijne aan haar geven?" "Ik heb nog wel wat blikken soep en brood en vlees in de vriezer." "Ik woon in Hoorn en wil best boodschappen met u gaan doen!" "Mocht u dit lezen, dan maak ik het weekgeld naar u over! Lieve groet "