GGD: Kwart van Gooise jongeren erg eenzaam, veel drank- en drugsgebruik

Vooral de eenzaamheid onder jongeren valt op. Een kwart van de jongeren geeft zelfs aan zich sterk eenzaam te voelen. Dat percentage ligt overigens gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vooral jonge vrouwen hebben eenzaamheidsklachten: vier op de tien vrouwen geeft aan een hechte band met een partner of een beste vriend of vriendin te missen.

Een deel van de klachten zijn een gevolg van de coronacrisis. Die heeft, zo blijkt, een enorme impact gehad op de mentale gezondheid van jongeren. Vier op de tien jongeren hadden door de coronacrisis hulp of steun nodig omdat ze niet lekker in hun vel zaten.

Veel alcohol- en drugsgebruik

Waar Gooise jongeren het wel slechter op doen dan de rest van het land is alcohol- en drugsgebruik. Liefst acht van de tien jongeren dronken de afgelopen vier weken alcohol, onder de zestien en zeventienjarigen was dat bijna driekwart.

Daarnaast rookt een op de zes jongeren dagelijks en heeft bijna een kwart de afgelopen vier weken softdrugs gebruikt.

Overigens is er ook goed nieuws: driekwart van de jongeren heeft een gezond gewicht, meer dan het landelijk gemiddelde. Ook sporten jongeren één of meerdere keren per week.