Tropenmuseum en drie andere musea gaan verder onder naam Wereldmuseum

In de nazomer zal, naast de nieuwe naam, ook de vernieuwde huisstijl worden gelanceerd. Met de nieuwe naam willen de musea de gezamenlijke missie, inspireren tot wereldburgerschap, centraal stellen.

Algemeen directeur Marieke van Bommel. "Met onze tentoonstellingen en activiteiten, maar ook in ons voortdurende onderzoek gaan we uit van een wereld die we met elkaar delen en waarin we elkaar beïnvloeden. En juist dát willen we tot uiting brengen in de nieuwe naam."

Fusie

Sinds de fusie in 2014 hebben de musea een andere koers ingezet. Een nieuwe naam zou dan ook een logische volgende stap zijn. Ook zou de naamsverandering aansluiten bij de belofte die in 2018 werd gedaan met een persbericht van Nationaal Museum van Wereldculturen 'Words Matter'.

"De publicatie geeft inzicht in het effect van woordkeuze en geeft handvatten om andere keuzes te maken. Het woordgebruik in onze musea is daar al op aangepast, nu vervolgen we deze ingeslagen weg met een nieuwe naam", aldus Van Bommel.