Eindelijk gedenkplek voor overleden zoontje van Elles: "Hoop dat ouders hier troost vinden"

Op de algemene begraafplaats van Castricum is een herdenkingsmonument onthuld voor kindjes die stil geboren zijn of maar heel kort hebben geleefd. Het initiatief komt van Elles Lips (73) uit Castricum die zelf een zoontje verloor. "Ik heb nu eindelijk een plekje waar ik hem kan herinneren en rouwen, dat is heel bijzonder."

Het zoontje van Elles overleed 43 jaar geleden na drie uur geleefd te hebben in het OLVG in Amsterdam. De manier waarop ze afscheid moest nemen is voor haar nog altijd traumatisch. "Een Castricumse begrafenisondernemer kwam hem in een klein kistje ophalen en vervoerde hem, tot onze grote ontsteltenis, in de kofferbak van zijn auto."

Het kindje werd uiteindelijk begraven in een algemeen gemeentegraf waar meerdere kinderen bijgelegd konden worden "Dat is ons nooit verteld. Jaren later bleek het graf ineens geruimd. Het was heel verdrietig dat ons zoontje geen eigen plekje meer had en wij daar niet naar toe konden om hem te gedenken."

Meer aandacht

Elles vertelde het verhaal aan Miel van de Velde, de beheerder van de begraafplaats. Hij nam contact op met de gemeente en na twee jaar staat er nu dus een monument. "Ik ben er wel trots op dat het gelukt is", vertelt Van de Velde, die vindt dat er meer aandacht moet komen voor dood geboren kindjes of kindjes die maar heel kort hebben geleefd.

"Er zijn veel mensen die een kindje verloren hebben. Dat werd vroeger weggestopt en er mocht niet over gepraat worden. Waarom eigenlijk? Ik denk dat hier zeker behoefte aan is. Dit monument is wat dat betreft echt een aanwinst voor onze begraafplaats."

De herdenkingsplek 'Het Nooit Vergeten Kind' is volgens Elles dan ook bedoeld voor iedereen. "Hoe lang het ook geleden is, dat maakt niet uit, het gemis blijft. We hopen dan ook dat veel ouders hier troost kunnen vinden."

Het herdenkingsmonument werd maandagmiddag door Elles Lippes en burgemeester Toon Mans van Castricum onthuld. Bekijk hieronder de beelden.