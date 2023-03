Alexander Scholtes volgt Shula Rijxman op als wethouder Zorg

Alexander Scholtes is de nieuwe wethouder Zorg in Amsterdam. D66 maakt vanochtend bekend dat Scholtes voorgedragen wordt, maar dat is normaal gesproken een formaliteit. Scholtes volgt Shula Rijxman op, die eind vorige maand besloot op te stappen.

Scholtes (40) is sinds 2007 werkzaam in de Amsterdamse politiek. Tussen 2010 en 2014 was hij fractievoorzitter van D66 in Amsterdam-Zuid, waarna hij vier jaar lang politiek assistent werd van toenmalig wethouder Kajsa Ollongren. Vorig jaar werd hij voorzitter van het stadsdeelbestuur in Centrum.

“Met Alexander hebben we een bestuurder die er staat vanaf dag één, dat heeft hij eerder laten zien", zegt D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk. "De bestuurlijke ervaring die hij op heeft gedaan in het stadsdeel neemt hij nu mee. We zijn met Alexander als nieuwe wethouder weer compleet en kunnen weer vol inzetten op de plannen uit ons coalitieakkoord voor publieke gezondheid en preventie. Ik kijk ernaar uit om met hem te werken aan de toekomst van Amsterdam.”

Naast zorg neemt Scholtes ook de portefeuilles Preventie en Maatschappelijke Ontwikkeling, ICT & Digitale Stad, Lokale Media, en Deelnemingen van Rijxman over.