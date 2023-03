A1 dicht door ongeval bij afrit Diemen, traumahelikopter geland

De A1 richting Amsterdam is op dit moment afgesloten bij afrit Diemen. De snelweg is afgesloten vanwege een ongeluk bij afrit Diemen.

Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter werden opgeroepen. Volgens de eerste meldingen is er een auto gekanteld of op zijn kop beland.

Verkeer dat stil stond is weggeleid. Ander verkeer moet via de A9 en A2 rijden. Het is nog onbekend wanneer de weg vrij is.