Auto op de kop bij zwaar ongeval op A1 bij Muiden, traumaheli landt op snelweg

Op de A1 bij Muiden richting Amsterdam zijn twee gewonden gevallen bij een zwaar ongeluk. Een auto belandde op de kop. De snelweg is dicht bij knooppunt Diemen en het verkeer wordt omgeleid.

Het ongeval vond even na achten plaats tussen Muiden en Diemen. Volgens een woordvoerder van de politie waren er in totaal waren twee auto's betrokken bij het ongeluk. Een daarvan kwam op de kop terecht.

De weg is afgesloten voor het onderzoek van de politie. Het verkeer wat over de A1 richting Amsterdam wil, wordt omgeleid. Inmiddels is de parallelweg naast de snelweg wel weer geopend.

Traumaheli

De hulpdiensten kwamen massaal toegesneld. Er landde ook een traumahelikopter op de snelweg, maar de inzet hiervan bleek uiteindelijk overbodig, aldus de politie. Er zijn twee gewonden naar het ziekenhuis overgebracht. De politie kon nog niks zeggen over de ernst van de verwondingen.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek. De woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen hoe laat de snelweg weer open gaat.