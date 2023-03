Zeldzaam karige inbreng Ajacieden bij povere zege Oranje op voetbaldwerg Gibraltar

Bondscoach Ronald Koeman had ten opzichte van de smadelijke 4-0 nederlaag tegen Frankrijk, dit keer geen basisplaats ingeruimd voor de Ajacieden Jurriën Timber en Kenneth Taylor. Steven Berghuis mocht daarentegen wel blijven staan van de bondscoach en Mats Wieffer van Feyenoord maakte zijn debuut.

In verband met het negatieve doelsaldo had Nederland van tevoren al aangekondigd om zo veel mogelijk te willen scoren tegen de voetbaldwerg. Nederland probeerde in de eerste helft met name via voorzetten vanaf de zijkant tot doelpogingen te komen. In totaal noteerde Oranje 24 voorzetten in het eerste bedrijf en daarvan was er uiteindelijk één succesvol. In de 23e minuut wist Denzel Dumfries vanaf de rechterkant het hoofd van Depay te vinden, die zo tekende voor de magere 1-0 ruststand.

Tekst gaat verder onder de foto.