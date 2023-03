Amsterdam UMC onderzoekt: hoe beïnvloedt kanker het liefdes- en seksleven van jonge patiënten

De 38-jarige Cat kreeg drie jaar geleden te horen dat ze borstkanker had. Ze is inmiddels genezen, maar heeft daar ook een prijs voor betaald. "Het echte werk komt daarna. Tijdens de behandeling kom je in een soort van survivalmode, je doet de dingen die je moet doen. De behandelaars focussen zich voornamelijk op het behandelen van de kanker - en dat is heel logisch - maar er komen daarnaast nog heel veel onderwerpen bij kijken. Seksualiteit is zeker zo'n onderwerp." Zo pakt chemotherapie de kanker aan, maar bijvoorbeeld ook de slijmvliezen. "In je ogen, je mond, maar ook daaronder. En dat is heel vervelend als je intiem wil zijn met iemand. Dat doet gewoon pijn. En dat zijn de dingen die nou niet meteen in de behandelkamers besproken worden. Mijn trauma ligt heel erg bij het acuut moeten stoppen met borstvoeding. Bij een ander is het ongewenste kinderloosheid, en bij weer een ander het niet intiem kunnen zijn met je partner."

Opvliegers, erectieproblemen en vaginale droogte

Cat heeft meegedaan aan de FROSA-studie van Vicky Lehmann, onderzoeker op de afdeling Medische Psychologie van het Amsterdam UMC. FROSA staat voor Fertility, Romance and Sex after Cancer in Young Adulthood. Lehmann wil weten hoe jonge mensen seksualiteit, intimiteit en daten ervaren nadat ze zijn genezen van kanker. Want zo'n behandeling hakt er stevig in en kan allerlei soorten bijwerkingen hebben. "Opvliegers, erectieproblemen, vaginale droogte." Behalve fysieke problemen is er bij jonge patiënten ook schaamte en onzekerheid. "Door bijvoorbeeld littekens, of ze vragen zich af wie er nog met ze wil daten. 'Ik heb een laag libido, wie wil mij dan?'"