Oud-stagiair Ymere 'onderschepte' sociale huurwoningen en begon wietplantages

De 19-jarige man volgde de opleiding sociaal-juridische dienstverlening op het ROC en liep stage op de afdeling verhuur van woningcorporatie Ymere. Hij 'onderschepte' woningen van huurders die waren overleden.

Vragen

Dat deed de stagiair door de nabestaanden te vertellen dat de huur was opgezegd. In feite betaalde hij de huur via een andere rekening door. Toen een van de nabestaanden vragen had over de huuropzegging, viel de stagiair door de mand.

"Daarop hebben we een diepgravend onderzoek ingesteld en hebben de praktijken van de oud-stagiair ontmaskerd", zegt André van Diest, manager verhuur en wonen van Ymere. "Hij is weggestuurd en we hebben aangifte gedaan. Er lag een waterdicht dossier. Justitie heeft daar helaas nooit iets mee gedaan."

Criminele praktijken

Daarom heeft de woningcorporatie nu, zeven jaar later, een civiele procedure gestart. Dat is niet alleen vanwege het verhalen van de schade, maar 'ook omdat schaarse sociale huurwoningen er zijn voor woningzoekenden, niet voor criminele praktijken'.

Vandaag vond er een zitting plaats in de rechtbank. De oud-stagiair zou vandaag gezegd hebben dat hij zich niks meer van de stage kon herinneren. De rechtbank doet op 10 mei uitspraak.