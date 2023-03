Damherten geven overlast in IJmuidense woonwijk: "Dat betekent afschieten"

Verdwaalde damherten eten tuinplanten, tulpen en bloembollen in een hofje in de omgeving van de Schutterstraat. De beelden worden op social media gretig gedeeld. De herten zorgen voor bewondering bij omwonenden, maar ook voor overlast. Leo van Breukelen van Faunabeheer Noord-Holland zegt vanochtend nog met jagers gebeld te hebben. "Uiteindelijk betekent dat het afschieten van een aantal herten in het duingebied. Zodat het aantal in balans komt met wat het gebied aan kan."