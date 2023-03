Bereikbaarheid OV moet beter in Laren en Eemnes; pleidooi voor nieuwe buslijn

Als een buslijn dreigt te vervallen, zorg dan voor een nieuwe buslijn. Dat is een duidelijke boodschap die in Laren en Eemnes te is horen. De bereikbaarheid van de dorpen is verslechterd sinds het schrappen of aanpassen van buslijnen. Dat is onacceptabel vinden bewoners van de twee gemeenten. Een nieuwe busverbinding tussen Crailo en Eemnes moet een oplossing zijn.

In december is de dienstregeling van Transdev in 't Gooi gewijzigd. Dat hield onder meer dat een aantal buslijnen niet meer rijden, zoals de 107 die van Blaricum en Bussum naar Hilversum reed. In Laren en Eemnes is het terugschroeven van de frequentie van buslijn 109 goed voelbaar. Deze bus, die voor veel inwoners een belangrijke Gooise verbinding is om daarna over te stappen naar Amsterdam, rijdt behalve in de spits nog maar één keer per uur.

Eind vorig jaar al uitten leden van de Larense jeugdraad hun zorgen hierover tegenover NH. Zij zijn hierover in gesprek gegaan met wethouder Westerkamp, die op zijn beurt weer vragen heeft gesteld aan Transdev over de genomen besluiten.

Verslechtering

Blijkbaar leven er meer klachten over de te ervaren verslechtering van het openbaar vervoer in Laren en Eemnes. Deze signalen zijn overgenomen door de politiek, want in beide gemeenten wordt deze week in de raadsvergadering aandacht gevraagd voor het nijpende bereikbaarheidsprobleem. Vanavond in Eemnes en woensdag in Laren komen er politieke voorstellen aan de orde.

In Eemnes is de politiek het zelfs unaniem eens dat buslijn 109 weer twee keer per uur moet gaan rijden. Dat deze bus minder vaak zou gaan rijden, had alles te maken met de opstapplekken voor de snelle bus die tussen Huizen en Hilversum pendelt. De HOV-bus rijdt inmiddels, maar doet Laren en Eemnes nog niet aan, want de haltes zijn mede door de stikstofproblematiek nog niet gerealiseerd.