Het moet verboden worden om slechte producten te maken

Soms heb je voor een klus een zware sloophamer nodig, maar als je niet iedere week een muur moet slopen is het te kostbaar om er één te kopen. Wellicht is een goedkoop B-merk de oplossing, maar die kun je na het sloopwerk direct weggooien. Huren van professioneel gereedschap is dan de oplossing. En bij het online huurplatform wordt het ook nog aan huis bezorgd.

Bij verhuurplatform BiYu kun je professioneel gereedschap huren - Marc Ruyg/NH Nieuws

Volgens Martijn Tjio, bedenker van het online huurplatform BiYu, is het niet meer van deze tijd om alle spullen zelf in huis te hebben. We moeten naar een wereld waar bezit niet meer belangrijk is. Je hoeft geen auto te kopen om te kunnen rijden, en dus ook niet een sloophamer om te kunnen slopen. Naast het gemak is 'gebruik boven bezit' goed voor het milieu. Martijn verhuurt alleen maar machines van goede kwaliteit. Voor hem is het namelijk belangrijk dat de spullen lang meegaan. De gebruiker ervaart het plezier om met goed gereedschap te werken onder het motto 'goed gereedschap is het halve werk'.

Je spullen worden met een bakfiets thuis bezorgd - Marc Ruyg/NH Nieuws

Martijn Tjio wil daarom ook dat fabrikanten geen producten mogen maken die snel kapot gaan. Dat is verspilling van dure grondstoffen en zorgt voor een onnodige afvalberg. Hij pleit voor een wereld waarbij gebruik belangrijker is dan bezit. Het verhuurplatform werkt met een app. Wanneer je daar een account aanmaakt is huren slechts een kwestie van klikken op je telefoon. Geen borg meer betalen en maar één keer je identiteit bevestigen. Huren moet zo simpel mogelijk zijn, en dus worden de spullen met een milieuvriendelijke bakfiets bezorgd.

Ik vergelijk het wel eens met een open huwelijk. Het klinkt in theorie goed totdat je ziet dat een ander aan je vrouw zit Martijn Tjio

Voor concurrentie van bestaande online leeninitiatieven zoals Peerby, is Martijn niet bang. "Ik vergelijk het wel eens met een open huwelijk. Dat is in theorie heel leuk, totdat je een ander aan je vrouw ziet zitten en dan denkt, ehh misschien toch niet zo'n goed idee." Het is wel goedkoop om iets te lenen maar uiteindelijk een hoop gedoe. Om maar te zwijgen wanneer er iets kapotgaan. De ondernemer kwam op het idee toen hij in de muziekindustrie werkte. De komst van Spotify zorgde daar voor een aardverschuiving. En die verandering hoopt Tjio ook in de verhuursector voor elkaar te krijgen. Hoewel hij niet de enige is die spullen verhuurt, wil hij in tegenstelling tot zijn concurrenten wel van alle markten thuis zijn.

spullen huren doe je online met een app - marcruyg/nhnieuws

Hij verhuurt dus niet alleen gereedschap voor een verbouwing, maar ook alle attributen voor een schoonmaakklus of een goed feest. Zeker voor jongeren in de grote stad is het vaak al de gewoonste zaak van de wereld om spullen te huren als je het nodig hebt. Studenten betalen maandelijks een klein bedrag om te kunnen fietsen en vinden het ook heel normaal om voor een feestje een toffe muziekbox te huren. Ook met een kleine beurs kun je dan toch genieten van dure spullen en bovendien hoef je dan niet je woonkamer te gebruiken als opslagplaats. Het verhuurplatform is nu actief in Amsterdam en opent binnenkort een tweede vestiging in Utrecht. Uiteindelijk streeft Martijn naar landelijke dekking. En daarna de grens over.