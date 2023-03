Purmerendse supercarclub in shock na dodelijk ongeluk met Porsches

Grote verslagenheid bij supercarclub 9 Miles uit Purmerend. Tijdens een evenement van de organisatie in Duitsland zijn bij een zware crash met drie Porsches vier Nederlanders verongelukt. "Als organisatoren van deze autorit gaan onze gedachten als eerste uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Het is voor ons allen nog nauwelijks te bevatten wat er gebeurd is", aldus eigenaar Mark van Braam.

9Miles is een zakelijke vriendenclub waarin ondernemers uit heel het land elkaar ontmoeten rondom hun gezamenlijke autohobby. In dat kader was ook deze rit georganiseerd.

In een verklaring schrijft Van Braam: "Tot nu toe hebben wij het volgende begrepen: net over de grens van Nederland en Duitsland waar de A12 over gaat in de A3 van Duitsland is een eerste auto in de slip geraakt door aquaplaning. Deze is onder de vangrail doorgeschoten. Nadat een tweede en derde auto waren gestopt om hulp te verlenen, stonden er in totaal vier mensen op de vluchtstrook."

"Enkele minuten later is opnieuw een auto op exact dezelfde plek in de slip geraakt. Deze auto heeft naar alle waarschijnlijkheid drie van de vier mensen op de vluchtstrook geschept, twee van de drie mensen zijn kort daarna overleden. De derde persoon is later in het ziekenhuis overleden. De vierde persoon kon aan het ongeluk ontkomen door over de vangrail heen te springen."

Slachtoffer uit Broek in Waterland

De bestuurder van de tweede auto is onderweg naar het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Het gaat hier om de 56-jarige man uit Broek in Waterland. Zijn zoon die naast hem zat had lichte verwondingen.