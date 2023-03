De Peiling: ik voel mij veilig op de kermis

Vernielingen, mishandelingen en diefstal; het is aan de orde van de dag op de Noord-Hollandse kermissen. In Amsterdam staan detectiepoortjes om messen buiten de deur te houden en in Bussum hangen camera's. De kermisbond maakt zich zorgen en wil terug naar 'die goeie ouwe tijd' van zwieren, zwaaien, rondje draaien. Ga jij nog met plezier naar de kermis of blijf je liever thuis?

Goede Oude Tijd

"De goede oude tijd moet echt terug" stelt de directeur van de Nederlandse Kermisbond Jan Boots. Hij zegt dat zijn leden inderdaad geregeld melding doen van een 'ongezellige sfeer'. "Kermissen moeten juist een feest voor jong en oud, groot en klein zijn. Die gezelligheid moet terug." Volgens Boots houden kermisexploitanten iedere dag weer een vinger aan de pols. Juist met het kermisseizoen nu. "Wij letten daar allemaal heel goed op. Jongeren met messen moeten wij absoluut niet hebben. Want dit doet de kermissen in geen enkel opzicht goed. Gemeenten en kermistoezichthouders hebben intensief contact met elkaar om dit aan te pakken."

Geweld

Amsterdam gebruikt detectiepoortjes om jeugd met messen buiten de terreinen te houden. Dat middel kan zeer zeker helpen, stelt Van der Kemp. "Praktisch gezien zijn detectiepoortjes waarschijnlijk wel effectief om in ieder geval geen messen op een kermis te hebben. Daarnaast is beveiliging van belang om mogelijk gedoe in de kiem te smoren." Bussum zet camera's in om verdere vernielingen te voorkomen.