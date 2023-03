Bonkende buren en galmende gangen: huurders horendol in De Meester

Het is een prachtig gebouw aan de Verspronckweg 150 in Haarlem. De voormalige ambachtsschool is en wordt verbouwd tot appartementencomplex. Het project De Meester is een lust voor het oog, maar veel huurders klagen steen en been over geluidsoverlast.

De Meester Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

NH Nieuws sprak meerdere huurders die in het oude schoolpand wonen. Ze willen hun verhaal alleen anoniem doen, omdat ze 'gedoe' met de verhuurder vrezen. Eén van die huurders - we noemen haar Anja - laat haar woning op de begane grond zien. De ruimte heeft een keukentje, een eettafel en een zithoek. Een zwarte stalen trap leidt naar een vide, waar een bed en een bureau staan. Het ziet er allemaal prachtig uit en dat mag ook wel voor een huur van zo'n 1600 euro per maand. Anja woont er sinds december 2022. "We hadden al snel door dat er veel contactgeluiden in het pand te horen zijn. We dachten eerst nog dat het kwam omdat iedereen nog aan het verhuizen was, maar het bleek een structureel probleem te zijn." Bij contactgeluid plant geluid zich voort via trillingen in de constructie van een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan voetstappen van bovenburen. Jaarcontract Anja tekende - net als de andere huurders - een huurcontract dat pas na een jaar kan worden opgezegd. "We willen het liefst zo snel mogelijk weg vanwege de geluidsoverlast. Daarom hebben we de verhuurder gevraagd of het contract eerder kan worden beëindigd. Maar daar willen ze niet aan meewerken." Een andere huurder - Sophie - woont nu bijna een jaar in De Meester. "In het begin leek het allemaal wel mee te vallen, tot de bovenbuurman hier kwam wonen. We schrokken ons rot. Als zijn kinderen door het huis lopen, horen we hard gebonk. Als hij zijn wasmachine laat draaien, staan hier de kopjes in de kast te trillen."

"Ik heb dit in geen enkele andere woning meegemaakt" huurder De Meester

"Ik wil hier niet nog een jaar of twee wonen", zegt Sophie. "Maar ik heb nog geen alternatief gevonden. Ik heb dit in geen enkele andere woning meegemaakt. Het is hier zo onrustig dat ik er migraine van krijg. En thuiswerken lukt ook amper." Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de klachten over de geluidsoverlast. De resultaten daarvan zijn niet gedeeld met de huurders. Galmgangen Anja geeft een korte rondleiding door het verbouwde schoolpand. Direct valt op hoe hard het galmt in de gangen. Je kunt elkaar nauwelijks verstaan. "De geluiden uit de gang klinken ook door in onze woning", vertelt ze. "Maar als je ziet hoe sommige muren zijn gebouwd: het lijkt wel de klankkast van een gitaar." "Iedereen hier houdt superveel rekening met elkaar. Want niemand vindt het leuk om een ander overlast te bezorgen. Een buurvrouw die hier in mei is komen wonen, is nu alweer aan het verhuizen. Ze is hier zo ongelukkig, ze ging af en toe maar bij familie logeren om een nacht goed te kunnen slapen."

Werkzaamheden bij De Meester - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Eén van de huurders zette een enquête op. Ruim veertig bewoners reageerden daarop. Op één na geven ze allemaal aan veel tot zeer veel geluidsoverlast te ervaren. De bewoner die geen klachten heeft, gaf aan maar weinig thuis te zijn. Bijna alle respondenten zeggen last te hebben van contactgeluid van de bovenburen, geluiden uit de gang en het langsrijdende verkeer buiten. Tot 1 maart kregen de bewoners een huurkorting van tien procent, omdat er nog volop gebouwd werd aan de laatste twee fases. Die nieuwbouw wordt nu bijna opgeleverd. Koude douche De geluidsoverlast is overigens niet het enige euvel in De Meester. De warmwatervoorziening wordt via een warmtepomp geregeld, maar die laat het vaak afweten. Sophie: "Dat ding valt steeds uit en dan heb je 's ochtends een koude douche. Dat duurt nu al een jaar en we hebben er veel over geklaagd." Vanwege de problemen met de warmtepomp hoeven de huurders voorlopig niet te betalen voor de warmtevoorziening. "Een paar keer per week hebben we koud water", legt Anja uit. "Ik betaal er liever wel voor en dat het gewoon werkt." De huurders hebben er weinig vertrouwen in dat de problemen in het pand snel kunnen worden opgelost. Ze willen het liefst onder het huurcontract uit en een tegemoetkoming in de kosten die ze maakten. Daartoe lijkt de verhuurder niet bereid.