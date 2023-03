Enorme bijensterfte zorgt voor onzekere toekomst imkers en fruittelers

Afgelopen winter was een zware periode voor de bijen in Nederland. 37 procent van de honingbijen overleefden de wintermaanden dit jaar niet, blijkt uit recent onderzoek van de Bee Foundation. Vorig jaar ging dat nog om 18,4 procent. Waarom de bijen met bosjes neervallen is (nog) niet te verklaren, maar de effecten zullen we snel genoeg merken.

Bijen spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit, legt bioloog David Kleijn uit. "Ze bestuiven zo'n 83 procent van alle planten op aarde. Als ze er niet meer zijn, hebben we dus wel een probleem." Kleijn plaatst wel een kanttekening bij deze cijfers. Het zullen, volgens de bioloog, met name honingbijen zijn die het loodje hebben gelegd. Deze soort wordt eigenlijk alleen maar in kunstmatige omstandigheden gehouden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wilde bij. "En zonder de honingbijen zullen de ecosystemen ook wel blijven functioneren", onderstreept Kleijn. Dat betekent niet dat deze toenemende sterfte geen problemen veroorzaakt. "Twee groepen mensen kunnen hier vooral last van gaan krijgen", aldus Kleijn. "De imkers en de fruittelers." De bloementelers ontspringen de dans, omdat de oogst daar niet afhankelijk is van bestuiving.

"Dan moet ik bellen en zeggen: 'Sorry Ed, dit jaar geen bijen voor de peer'" Imker Pim Lemmers

Dat de imkers hier last van hebben, kan Pim Lemmers beamen. De imker uit Haarlem vertelt aan NH dat hij zulke enorme bijensterfte nog nooit heeft meegemaakt. "Ik hoorde getallen van veertig, vijftig, zestig procent van alle bijenvolken in Nederland die dood zijn." Gelukkig voor Lemmers heeft hij zelf nog wel bijen, maar anders had hij de fruitteler met wie hij samenwerkt moeten teleurstellen. "Dan moet ik bellen en zeggen: 'Sorry Ed, dit jaar geen bijen voor de peer.'" Problemen Biologische fruitteler René van der Aarde begint zich al een beetje zorgen te maken. Al generaties lang teelt Van der Aarde fruit op zo'n zes hectare land in Hem. "Per hectare heb je ongeveer één bijenkast nodig", legt hij uit tijdens het snoeien. In een 'goed' jaar red je het volgens de teler ook wel met minder, maar in een wat moeilijker jaar heb je de kasten echt nodig. Van der Aarde heeft zelf zes kasten van een imker op zijn land staan, dus dat moet genoeg zijn. Maar de bloeiperiode begint pas in april, dan moet blijken hoeveel van die bijen nog leven. "Als dat afneemt met één derde, dan heb ik wel een probleem." Oorzaak Naar de precies oorzaak van de massale bijensterfte blijft het gissen. Maar Kleijn heeft wel een vermoeden. "Een belangrijke reden dat de honingbijen de winter niet doorkomen is de varroamijt", legt hij uit. Deze parasiet voedt zich met de sappen van larven en volwassen bijen, wat de bijenvolkeren verzwakt. Dat kan er volgens de bioloog voor zorgen dat ze het einde van de winter niet halen. Maar de precieze oorzaak van de bijensterfte blijft nog onbekend. Fruitteler Van der Aarde hoopt vooral dat deze stijgende lijn niet doorzet. "Als dit in een incident is is het niet zo'n probleem", peinst hij. "Maar als dit jaarlijks gaat gebeuren, gaat de oogst flink naar beneden."