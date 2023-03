69-jarige Horinees overlijdt na steekpartij, 42-jarige Alkmaarder aangehouden

Een 69-jarige man uit Hoorn is overleden nadat hij vorige week werd neergestoken. Het gebeurde op het Westfriese Hof in Hoorn en de politie heeft een 42-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Er wordt vermoed dat de aanleiding in de relationele sfeer ligt.

De steekpartij vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. Toen de politie om 2.15 uur ter plaatse kwam, trof het het slachtoffer zwaargewond aan. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

