Man uit Waterland (56) onder doden megacrash met drie Porsches op Duitse snelweg

Een man van 56 uit gemeente Waterland is om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de Duitse snelweg A3 bij Emmerich. Ook drie andere Nederlanders kwamen om het leven. Bij het ongeval waren drie Porsches met een Nederlands kenteken betrokken.

De auto's reden rond 10.45 uur op de A3 richting Keulen toen de 42-jarige bestuurder van een Porsche Cayman de macht over het stuur verloor en in een greppel terechtkwam. In die auto zat ook een 37-jarige vrouw.