Wind 'duwt' hardlopers Circuit Run over het strand: "Kick om te finishen waar Max won"

Het onstuimige weer speelde de deelnemers aan drie grote sportevenementen in Zandvoort het afgelopen weekend parten. De 4.000 wandelaars die zaterdag de '30 van Zandvoort' liepen hadden het door een fikse bui in de middag het zwaarst. De 6.000 fietsers die zondag de Omloop van Zandvoort reden en 14.000 hardlopers die meeliepen in de Zandvoort Circuit Run, hielden het droog, maar hadden wel af te rekenen met een koude, harde noordoostenwind.

Een meevaller was dat de hardlopers de wind op het strand in de rug hadden. Daardoor waren ze in een mum van tijd bij het 'keerpunt' op Boulevard Paulus Loot. Vanaf daar blies de wind recht in hun gezicht. Aangekomen in het centrum, bood de bebouwing beschutting. Bovendien was er het vooruitzicht te finishen op het circuit waar Max Verstappen twee achtereenvolgende GP's heeft gewonnen. Dat 'trok' ze naar de finish.

Record

Volgens organisator Le Champion was het recordaantal van 14.000 hardlopers deels het effect van de successen die Max Verstappen op dezelfde plek vierde. "Een kick om hier aan te komen, wetende dat Max hier heeft gewonnen", zei één van de deelnemers voorbij de finish.