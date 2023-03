Twee maal raak: Sam Strijbis uit Dirkshorn wint opnieuw NK sanitaire- en verwarmingstechnicus

De titel zal niet als een heel grote verrassing zijn gekomen voor de mbo-student: hij behaalde vorig jaar ook het goud en heeft nu zijn titel geprolongeerd.

Hij is blij met het behaalde resultaat. "Het was heel spannend en ik had niet per se verwacht dat ik weer Nederlands kampioen zou worden, omdat alle finalisten dichtbij elkaar zaten qua eindresultaat. Ik ben blij dat ik mijn titel heb geprolongeerd. Nu mag ik naar het Europees kampioenschap. Daar ga ik weer goed mijn best voor doen."

De Dirkshorner was niet de enige student van het Horizon College die meedeed aan het NK voor mbo-studenten. In totaal verdedigden negen studenten de eer van de school tijdens het NK. Yvanka de Reus (18) uit Grootschermer behaalde zilver bij het bouwtimmeren. Vorig jaar won zij als eerste vrouwelijke mbo-student het goud.

Volle prijzenkast

Naast Sam en Yvanka gingen meer Horizon College-studenten met eremetaal naar huis. Robin Berkhout (23) uit Andijk won zilver in de categorie meubelmaken en Maaike van der Steen (19) uit Heiloo won brons in de categorie verzorgende IG.

Het NK voor mbo-studenten werd 23 en 24 maart in de RAI in Amsterdam gehouden en georganiseerd door WorldSkills Netherlands. Het Europees kampioenschap wordt gehouden in de Poolse stad Gdansk en vindt in september plaats.