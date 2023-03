Beatles Museum verbouwd: Alkmaars museum nu groter dan het Stedelijk Museum

"Ik ben in 1981 in Krommenie begonnen met een vloeroppervlakte van 40 vierkante meter, en dat is uitgegroeid tot dit megamuseum van 2.500 vierkante meter", vertelt eigenaar Azing Moltmaker aan Alkmaar Centraal. Die schaalvergroting gebeurde over acht verhuizingen, onder andere naar de Laat en de Kanaalkade. "We hebben nu ruim 1.000 bezoekers per maand en we verwachten dat dit minimaal gaat verdubbelen."



Het Beatles Museum was voor de uitbreiding al het grootste museum ter wereld over de 'Fab Four'. In december 2021 vonden ook een grote verzameling relieken van Elvis Presley en een collectie van modellen, foto's en materialen van zendschepen onderdak bij Moltmaker. Na de verbouwing staan er 30 extra vitrines met Beatles-items, is het Zendschepen Museum iets groter, zijn de winkels samengevoegd en kregen ook de platen- en stripsafdeling en het horecagedeelte een facelift.

Geen Rolling Stones



Het begrip 'zendzender' was niet bij iedere jongere bezoeker bekend, laat staan dat zender Veronica ooit op die manier is begonnen, of dat de piratenschepen veel hebben bijgedragen aan de Beatles- en Elvis-rage in Nederland. "Een zeezender is een schip dat vanaf de zee radioprogramma's uitzond", legt Moltmaker uit. "Wat veel mensen vergeten is dat zonder die zeezenders wij waarschijnlijk nooit geweten zouden hebben wat popmuziek is, omdat de gewone zenders dat niet wilden uitzenden."



Eén bezoeker aan het museum bekent vooral Rolling Stones-fan te zijn, maar als er ooit nóg een uitbreiding komt, dan is het zeker niet voor deze Britse groep. Moltmaker: "Een Stones Museum hier? Ammenooitniet!"