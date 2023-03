Komt de olympische skater uit Haarlem? Van koude, natte pleintjes tot eigen skatehal

Ollies, backflips en kickflips: de Haarlemse skatescene kan naar hartenlust skatetricks oefenen in hun zelfgebouwde skatepark in de Waarderpolder. De droom van een eigen overdekte plek werd in 2020 met hulp van de gemeente werkelijkheid. Nu, drie jaar later kijkt NH Nieuws hoe het er bij de skatehal aan toe gaat.

Zo'n zeven leraren geven aan zo'n honderd kinderen skatelessen verdeeld over meerdere dagen in de week. Het Skatepark is dan ook een echte broedplek voor de skaters in de stad, en dat is niet alleen vanwege de lessen.

"We organiseren hier ook feestjes en workshops", zegt Jim Wessels, één van de leraren die vanaf het begin betrokken is bij het Skatepark. "We regelen alles zelf, draaien de bardiensten en hebben zelfs deze plek helemaal eigenhandig gebouwd."

Grote kracht achter het skatepark is Thomas Adamidis. In eerdere gesprekken met NH Nieuws vertelde hij over zijn droom.

Tekst gaat verder na de video