Man (43) mishandeld in Zaandam, daders nog spoorloos

Een 43-jarige Zaankanter is vanmorgen mishandeld op straat. Dat gebeurde op de Fluitekruidweg in Zaandam. De man moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.

De mishandeling gebeurde rond 4.15 uur vanmorgen. De exacte toedracht wordt nog onderzocht.

De politie laat weten dat het slachtoffer bloed heeft verloren: dit kan nog steeds te zien zijn op straat.

Geen spoor van daders

De daders van de mishandeling zijn nog spoorloos. Omdat er nog weinig bekend is over wat er precies is gebeurd, zoekt de politie naar getuigen. Ook doet de politie een oproep aan mensen die mogelijk camerabeelden hebben rond het tijdstip van de mishandeling, door te geven.