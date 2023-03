Grote brand in loods vol hout in Aalsmeer: veel rook en forse schade

Een grote brand heeft vanmorgen veel schade veroorzaakt in een loods in Aalsmeer. De brandweer moest groot alarm slaan vanwege de vlammen en de vele rook. Het vuur was betrekkelijk snel geblust.

De loods aan de Rietwijkeroordweg staat vol hout, waarvan een deel in vlammen is opgegaan. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.

Op foto's is te zien dat een flink deel van het opgeslagen hout vlam heeft gevat. De schade aan de loods is flink.

