Den Helder Suns pakt nationale beker ten koste van Landsmeer Lions

De basketbalsters van Den Helder Suns hebben ten koste van Landsmeer Lions beslag gelegd op de nationale beker. In de finale in Landsmeer was Suns met 92-76 te sterk voor de provinciegenoot.

Den Helder begon als favoriet aan het duel en maakte dit ook gelijk waar. Halverwege stond het al 47 tegen 32 in het voordeel van de Suns. In het restant van het duel bleef het verschil tussen beide ploegen aanzienlijk. Het was voor de basketbalformatie uit Den Helder de achtste bekeroverwinning in haar geschiedenis.

Later volgen op deze website de reacties na afloop van de bekerfinale.