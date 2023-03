Pand in Amsterdam-Zuid gekraakt uit protest tegen verkoop sociale huurwoningen

In de Hoofddorppleinbuurt is een woning aan de Woestduinstraat gekraakt. De leegstaande woning staat op dit moment te koop voor een vraagprijs van 475.000 euro. Woningcorporatie Lieven De Key is eigenaar van het pand en zegt aangifte te zullen doen.

"Terwijl de wachtlijsten oplopen en de gemiddelde wachttijd 14 jaar bedraagt, nemen wij het heft in handen en eisen we deze woning terug", is te lezen in een brief van de activisten. "Terwijl woningcorporaties zeggen met de opbrengsten van verkoop meer sociale huurwoningen te bouwen, neemt het totale aandeel sociale huurwoningen in Amsterdam af. Nu de particuliere huurprijzen onbetaalbaar zijn, creëert dit een stad die alleen voor de rijken is."

De woning is nu nog eigendom van woningcorporatie Lieven De Key en zou een jaar geleden in de verkoop zijn gezet. Het pand uit 1933 heeft een woonoppervlakte van 66 vierkante meter.