'Mannen opgepakt voor plunderen boerderijwinkel Benningbroek'

De man die afgelopen donderdag de boerderijwinkel aan Dr. de Vriesstraat in Benningbroek plunderde zou zijn opgepakt. Ook de twee verdachten die de bewuste middag iets voorbij de boerderij klaarstonden met een auto zijn volgens eigenaresse Rita Feld in de boeien geslagen.

Van buren horen ze dat de dief zo'n tweehonderd verderop met de buit bij twee andere mannen in een auto is gestapt. Later zien ze op camerabeelden hoe de man in de winkel zijn buit bij elkaar verzamelde. "Onbegrijpelijk dat iemand zomaar steelt", zei een verbolgen Rita eerder deze week tegen NH Nieuws.

Kort nadat de hoofdverdachte donderdag een bezoek aan de boerderijwinkel had gebracht, ontdekken Peter en Rita Feld dat er 75 euro uit het bakje met kleingeld bij de kassa is verdwenen. Vervolgens ontdekken ze dat er ook producten uit de winkel zijn meegenomen.

Snel nadat Peter de politie heeft gebeld, is er een motoragent ter plaatse. Zodra de door hem opgeroepen versterking ter plaatse is, worden de drie verdachten aangehouden. Volgens Rita heeft de verdachte inmiddels bekend. De politie heeft een deel van de buit, waaronder het grootste deel van de levensmiddelen en wat kleingeld inmiddels weer bij de boerderij bezorgd.

Inmiddels heeft Rita weer reden tot lachen, want de verdachte en medeverdachten zijn vanmiddag in Middenmeer aangehouden, vertelt ze. "Mijn zoon herkende de auto toen hij met mijn man motor reed", vertelt ze.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

