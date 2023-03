Twee vermiste meisjes (12 en 13) uit Alkmaar gevonden

Twee meisjes van 12 en 13 jaar oud uit Alkmaar worden sinds gisterochtend vermist. De politie vermoedt dat de twee wel eens in Noord-Brabant zouden kunnen zijn.

Update: de politie laat op Twitter weten dat de twee meisjes in goede gezondheid zijn gevonden.

De twee meisjes zijn vriendinnen van elkaar en zijn lichtgetint. Het 12-jarige meisje heet Hafsa. Ze vertrok gisterochtend rond 8.00 uur richting het Jan Arentszcollege, maar is daar nooit aangekomen. Wel is ze rond 8.30 uur nog gezien bij de bibliotheek Kennemerwaard in De Mare.

Hafsa is ongeveer 1,65 meter lang, heeft een tenger postuur en zwart haar. Ze draagt een bril, had gisteren een donkergroene jas met capuchon en bontkraag aan en heeft een zwarte rugtas bij zich. Hafsa's familie

Het meisje van 13 heet Abigail. Ze is iets kleiner (ca. 1,60 meter) dan Hafsa, heeft lang zwart haar en is ook tenger. Ze droeg gisteren zwarte kleding, waaronder een lange jas. Verder heeft ze een zwarte tasje bij zich en draagt zwart-wit geblokte schoenen. Ook zij is sinds gisterochtend niet meer gezien, meldt haar familie op Facebook.

Waarom de politie vermoedt dat de meisjes in de provincie Noord-Brabant zijn, is niet bekendgemaakt.