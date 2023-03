🔴 Liveblog: BC Duinwijck prolongeert landstitel, AFC blijft koploper tweede divisie

Vanavond is de laatste speelronde van de Korfbal League. Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur.

Programma:

LDODK - Fortuna

Koog Zaandijk - DVO

Groen Geel - DOS'46

KCC - Unitas

Blauw-Wit - PKC

Het Wormerse Groen Geel is al veroordeeld tot het spelen van play-downs. Blauw-Wit is veilig en speelt ook volgend seizoen in de Korfbal League. Koog Zaandijk kan zich op basis van onderling resultaat met LDODK niet meer plaatsen voor de play-offs.