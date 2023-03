🔴 Liveblog: Basketbalsters Suns en Lions strijden om nationale beker, Duinwijck ruikt nieuwe landstitel

Vandaag is in de Maaspoort in Den Bosch de finale van de eredivisie badminton. Het Haarlemse Duinwijck neemt het hierin op tegen BC Den Bosch. Na vier gespeelde duels staat Duinwijck al met 4-0 voor. Zo wonnen Ties van der Lecq en Brian Wassink (zie foto) de mannendubbel en Debora Jille en Imke van der Aar de vrouwendubbel. Aram Mahmoud en Chloë Mayer zegevierden namens de Haarlemmers in de eerste single partijen van de dag.

In totaal worden er acht wedstrijden gespeeld. Bij een gelijke stand volgt een Golden Game. Duinwijck is de regerend landskampioen en won de eredivisie al 27 keer. Den Bosch werd één keer kampioen in 2015.