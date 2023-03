Auto belandt in greppel Slootdorp, vrouw (24) gewond naar ziekenhuis

Een 24-jarige automobiliste is vanochtend gewond geraakt toen ze op de Nieuwersluizerweg in Slootdorp van de weg raakte en in een greppel belandde. Dat zou zijn gebeurd bij een uitwijkmanoeuvre, vertelt een omwonende die als eerste ter plaatse was.

Het ongeluk gebeurde rond 8.40 uur ter hoogte van het Joods Werkdorp, op steenworp afstand van de Nieuwesluizerbrug. De omwonende vertelt aan NH Nieuws dat ze 'een vreselijke klap' hoorde, en vervolgens direct is gaan kijken.

In de greppel voor de woning trof ze een zwaarbeschadigd autowrak met daarin een gewonde vrouw. "Ze leefde, maar ze gilde het uit van de pijn", vertelt de getuige. Ook de automobilist voor wie het slachtoffer naar verluidt moest uitwijken, was aanwezig. De politie kan de lezing van de getuige nog niet bevestigen.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend. Het wrak is in de loop van de ochtend uit de greppel getakeld. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.