'OM rondt onderzoek naar oud-medewerker geheime dienst af: stierf een natuurlijke dood'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het strafrechtelijke onderzoek naar het overlijden van oud-MIVD'er Hans van de Ven afgerond. De 69-jarige Amstelvener werd twee jaar geleden onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in zijn bad, maar volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat hij is vermoord.

Dat melden Argos en het Algemeen Dagblad. Laatstgenoemde wist de zaak rond het overlijden van de oud-medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ter heropenen na onderzoek. Op 5 februari 2021 werd Van de Ven dood aangetroffen in zijn woning aan de Kotter in Amstelveen. Na onderzoek van een schouwarts werd geconcludeerd dat het zou gaan om een natuurlijke dood. Nabestaanden dachten daar echter anders over en hadden daar duidelijke aanwijzingen voor.

Zij schakelden vervolgens oud-recherchechef Klaas Langendoen en AD-journalist Koen Voskuil in om de dood van Van de Ven te onderzoeken. Na dat onderzoek heropende eind januari 2022 het OM de zaak, het lichaam van de oud-medewerker van de geheime dienst werd vervolgens opgegraven.

Er werd opnieuw gezocht naar de doodsoorzaak van Van de Ven, dat werd uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Volgens het OM is het meest waarschijnlijke scenario dat Van de Ven is overleden aan een hartaanval.