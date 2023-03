Zaalvoetballers Hovocubo spelen in vermakelijk duel gelijk tegen Lebo

Vanwege de interland tussen Frankrijk en Oranje was er weinig publiek in Zwaag. In een leuke wedstrijd opende Amin Amghar de score. Lotfi Atahiri bracht Lebo weer langszij. Daarna was het weer Amghar die Hovocubo op voorsprong schoot. Met nog zeven minuten te gaan schoot Omar Tissoudali de 2-2 tegen de touwen voor de Amsterdamse bezoekers.

Lang kon Lebo niet genieten van die goal, want een minuut later was het Lahcen Bouyouzan die de 3-2 maakte. Met nog minder dan twee minuten te gaan was Atahiri voor de tweede keer succesvol voor Lebo. Het bleef in Zwaag spannend tot de laatste seconde, maar het bleef bij 3-3.

Hovocubo staat tweede in de eredivisie en Lebo vierde. In de kampioensgroep gaat FC Marlène morgen op bezoek bij Tigers Roermond.

Degradatiegroep

In de degradatiegroep speelde HV/Veerhuys uit tegen ZVV Den Haag. De ploeg uit Hoorn won ruim met 7-2.

RKAV Volendam ging op bezoek bij ZVV Eindhoven. Dat was een pikant duel, want een aantal weken geleden werd het duel tussen beide ploegen in Volendam gestaakt vanwege een vechtpartij en publiek dat het veld opkwam. Dit keer werd het duel wel uitgespeeld en werd het 5-0 nin het voordeel van ZVV Eindhoven.

Zaterdag speelt Texel '94 tegen het Amsterdamse VNS United.