Slagboom doorboort ruit touringcar tijdens heropening gerenoveerde Lisserbrug

Dat blijkt uit foto's van het incident in handen van NH Nieuws. De betrokken touringcar had mensen afgezet voor een rondvaart die nabij de brug begon, vertelt een getuige aan NH Nieuws. Toen de buschauffeur over de brug wilde wegrijden, ging het mis. "Toen de stoplichten op groen gingen, trok de bus op, maar toen gingen de slagbomen naar beneden."

Groen

Ook het lokale nieuwsplatform Blik op Lisse heeft getuigen gesproken die zeggen dat het verkeerslicht op groen stond toen de slagboom omlaag ging. Wat er is misgegaan, is niet bekend.

Er is niemand gewond geraakt. Omdat de buspassagiers kort daarvoor waren uitgestapt, zat er op de chauffeur na niemand in de bus. Ook de chauffeur zou ongedeerd zijn gebleven. De brandweer werd opgeroepen om de slagboom uit de touringcar te halen. Door de impact staat de slagboom flink scheef.

Renovatie

De Lisserbrug was de afgelopen twee weken dicht voor al het verkeer. In die periode is de renovatie van de brug afgerond. Net als in januari moesten automobilisten omrijden om de overkant van de Ringvaart te bereiken. Voor fietsers lag er sinds eind vorig jaar een pontonbrug in de Ringvaart. Die is inmiddels weggehaald.

