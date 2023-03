Pijnlijk basisdebuut voor Kenneth Taylor bij Oranje na pak slaag van Frankrijk

Al na twee minuten stond Oranje met 1-0 achter nadat Antoine Griezmann van binnen de zestien binnentikte. Vijf minuten later zag doelman Jasper Cillessen er niet goed uit en liep Dayot Upamecano de 2-0 binnen. De thuisploeg ging vrolijk verder met scoren, want in de 21e minuut was het Kylian Mbappe met de derde treffer van de avond. Met een 3-0 achterstand ging Oranje richting de kleedkamer.

Kenneth Taylor

Ajacied Kenneth Taylor stond voor het eerst in zijn carrière in de basis bij Oranje. Hij was de vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. "Mats Wieffer was ook een optie, maar hij was niet okselfris. Ik heb vertrouwen in Taylor anders was hij niet geselecteerd. Hij had een mindere periode, maar nu speelt hij beter. Dit is een kans voor hem", verklaarde bondscoach Ronald Koeman de keuze voor Taylor.

Toch speelde de Ajacied een ongelukkige wedstrijd, want na 33 minuten werd hij gewisseld voor Wout Weghorst.