Moderne Teylers verbinden Haarlemmers: "Evenementen van geboorte tot sterfdag Teyler"

Mohamed rolt met zijn rolstoel trots door de gang van het Haarlemse Pieter Teylers huis. "Daar hang ik", wijst hij trots naar een portret van zichzelf. De nog jonge Mohamed doet samen met zijn klas mee aan een project van Vincent Lamers. "Leerlingen van basisschool de Parel doen mee met een project waar ze portretten maken van leerlingen van een andere basisschool", vertelt Vincent.

"De leerlingen op de Parel zitten daar niet omdat ze stinkvoeten hebben", duidt Vincent de beperkingen van de leerlingen. De andere school is de Piramide, een reguliere basisschool midden in Schalkwijk. "Ze komen door dit project met elkaar in contact en leven zich in, in elkaars beleefwereld", vertelt Vincent. Tekst gaat door onder de video.

Kinderen bekijken hun eigen portretten in het museum - NH Nieuws

Vincent is leraar op de basisschool de Parel en zet zich in voor inclusie van mensen met een beperking. Voor het Teylers museum is hij daardoor een soort hedendaagse Pieter Teyler. "Wij hebben acht sleutelfiguren aangewezen die mensen verbinden met de stad en elkaar. Deze mensen hebben wij gevraagd het Pieter Teylershuis te gebruiken voor de verbinding van deze mensen", vertelt Enzo Vredegoor van het Teylers museum. Wie was Pieter Teyler? Pieter Teyler van der Hulst, geboren in 1702, was een vermogende Haarlemse zijdehandelaar en bankier. Tijdens zijn leven was hij een aanhanger van de zogenoemde Verlichting. Deze stroming stond voor de bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling, om de mensen zo onafhankelijk te maken van bestuurders, zoals kerk en koning. Tekst gaat door onder de foto.

Een portret van Pieter Teyler in het museum