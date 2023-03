Fietser gewond na aanrijding op rotonde in Wognum

Op de rotonde aan de Oosteinderweg in Wognum is vanmiddag rond 17.45 uur een fietser aangereden door een auto. De fietser raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

"De fietser is bij de aanrijding gewond geraakt en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. Er kwam ook een traumahelikopter naar het ongeluk. De woordvoerder weet niet hoe ernstig de verwondingen van de fietser zijn.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

