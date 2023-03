Code geel voor harde wind: "Doe voorzichtig op de weg"

De waarschuwing geldt ook voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Friesland en Limburg.

'Mogelijk stormachtig'

Het gaat niet het hele weekend waaien, stelt Visser gerust. "In de ochtend valt het mee", zegt hij. "Tussen 12.00 en 16.00 gaat het flink waaien. Het wordt dan mogelijk stormachtig met windkracht 8 en windstoten van 80 a 90 kilometer per uur."

De weerman raad aan om niet met lege caravans of aanhangers de weg op te gaan. "Wees dus voorzichtig op de weg", zegt de weerman. "Maar het is niet nodig om thuis te blijven. Het is code geel, geen code rood."

Eerder deze maand waaide het ook hard. De wind blies een bakwagen over vangrail op de A9 en een bestelbus reed het water van de Ringvaart in in Halfweg.

Weersverwachting

Visser voorspelt dat het vandaag zo'n 10 graden wordt. "Zondag is het rustiger. In het zuiden van de provincie kan het wel enige tijd regenen en het wordt zo'n 8 graden."