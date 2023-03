Busje op kant bij aanrijding in Westpoort, een gewonde

Bij een aanrijding op de kruising van de Plimsollweg met de Radarweg in Westpoort is vanmiddag een man gewond geraakt. Een busje belandde op de kant.

De aanrijding vond rond 16.50 uur plaats. Er werden twee ambulances opgeroepen. Ambulancepersoneel controleerde in eerste instantie twee inzittenden. Een van de twee bleek daadwerkelijk naar het ziekenhuis te moeten. Het is niet duidelijk of diegene in het busje of in de auto zat.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.