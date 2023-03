Ongeluk met motorrijder op Provincialeweg, verkeer wordt omgeleid langs ziekenhuis

Op de Provincialeweg in Hoorn is vanmiddag een ongeluk gebeurd, waarbij een motorrijder betrokken is. De weg is momenteel gedeeltelijk afgesloten, waardoor het verkeer wordt omgeleid.

Rond 16.00 uur vanmiddag kwam de motorrijder in botsing met een automobilist. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de motor gewond, maar was diegene wel aanspreekbaar volgens de politie. De persoon is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De motor is door een bergingsbedrijf opgehaald. Vanwege het ongeluk op de Provincialeweg wordt het verkeer omgeleid langs het Transferium van het Dijklander Ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer de weg weer heropend wordt.