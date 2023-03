Ongeluk A2: auto komt op andere weghelft en botst frontaal tegen ander, twee gewonden

Op de A2 bij afslag Holendrecht is rond het middaguur een ernstig ongeluk gebeurd: een auto schoot na een aanrijding door de middenberm naar de rijstroken de andere kant op. Hier botste de auto frontaal op een andere auto. Beide bestuurders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Dat laat een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws weten. "Op de rijbaan richting Utrecht is een auto na een aanrijding door de middenberm geschoten naar de rijstroken richting Amsterdam", legt hij uit. "Daar is de auto in frontale botsing gekomen met een ander voertuig."

"De bestuurder van beide voertuigen zijn ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis", zegt hij. "Hoe zij er nu aan toe zijn, is niet bekend."

Hoe het ernstige ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt door de Verkeersongelukken Analyse van de politie onderzocht. De woordvoerder verwacht dat de resultaten daarvan pas na het weekend binnen zullen zijn, omdat het om een groot ongeluk gaat.

Files

Door het ongeluk werd de hele A2 afgesloten en het verkeer omgeleid. Intussen zijn de eerste rijstroken weer open. Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 om 18.00 weer helemaal open kan.