Ondanks onzekerheid na fusie zet dorp restauratie Wervershoofse kerk voort

De restauratie van de geliefde kerk in Wervershoof gaat door, ondanks dat het gebouw in de toekomst niet meer gebruikt zal worden. De kerk is geliefd in het dorp en dus doen vrijwilligers er alles aan om het zo lang mogelijk in goede staat te houden. "Weglopen is niet onze stijl."

De kerk in Wervershoof wordt - samen met de molen - door het dorp gezien als de 'Dom van West-Friesland'. De eyecatcher op de Dorpsstraat dateert uit 1875 en is hoognodig toe aan een restauratiebeurt.

Dorp doneert

Maar aan die verbouwing hangt een flink prijskaartje: 460.000 euro. "We kregen van zowel de provincie als het Rijk zo'n 180.000 euro", blikt bewoner Clemens Deen (70) terug. Hij is voorzitter van restauratiecommissie die in 2021 in het leven is geroepen. Toch komen ze een ton tekort om het verouderde dak te vernieuwen. Het resterende bedrag probeert het kerkbestuur via sponsoracties in het eigen dorp op te halen.

En die actie wordt groots aangepakt. De restauratiecommissie laat de oorspronkelijke dakleien versieren, om te benadrukken dat de kerk op handen gedragen wordt. Het heeft geholpen, want het dorp doneert zo'n 50.000 euro. Het is een begin van een lange maar hoopvolle weg. Inmiddels is het dak voor de helft gerestaureerd.

'We zullen doorgaan'

Er is een spannende periode aangebroken. Begin maart werd de Sint Martinuskerk van Medemblik als winnaar uit de bus, waarna die werd bekroond tot 'hoofdkerk'. De rest gaat dicht, waaronder dus ook de geliefde Wervershoofse kerk.

Hoe gaat het dan verder met de restauratie, waar gemeenschapsgeld mee gemoeid is? "Het houdt op als de knip leeg is. Hoe snel dat gaat, weten we niet. We blijven optimistisch en zullen doorgaan met de restauratie", zegt Deen. "De toekomst is nog ongewis, maar weglopen is niet onze stijl. Vele vrijwilligers hebben er veel tijd en energie ingestopt."