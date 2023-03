Snackbareigenaar vecht dwangsom gemeente aan: "Het is onbehoorlijk bestuur"

Marcel Atema is boos en verontwaardigd. De eigenaar van de mobiele snackbar Het Edammertje moet dagelijks zijn kar weghalen van de parkeerplaats. "In de ochtend mag ik er gaan staan en 's avonds weer weg. Dat is onmogelijk", briest hij. "Kijk om je heen met al die auto's." Hij stapt nu naar de rechter om het aan te vechten want er ligt een dwangsom van enkele duizenden euro's als hij zich er niet aan houdt.

Advocaat Bert Creemers staat Marcel bij in de strijd en denkt dat de rechter hun gelijk gaat geven. "Het is onbehoorlijk bestuur. De gemeente heeft Marcel in 2021 op deze plek een vaste vergunning gegeven nadat hij instemde met een andere plek op de parkeerplaats. Zodat de brandweer een nieuwe kazerne kon bouwen." Hij laat schetsen zien en een brief van de gemeente Edam-Volendam waarin staat dat het om een vaste vergunning gaat.

De gemeente beweert in een reactie van niet. "De standplaats waar de exploitant tijdelijk gebruik van mag maken, is geen vaste standplaats." Bovendien schrijft de gemeente dat in de vergunning is opgenomen dat de snackbar 'een uur na sluitingstijd moet worden verwijderd en een uur voor opening mag worden geplaatst'. En van dit beleid kunnen ze niet afwijken want anders zal het 'ongewenste precedentwerking opleveren'.

