Zwaar ongeluk op A2 bij Holendrecht richting Amsterdam: eerste rijstroken weer open

Op de A2 bij afslag Holendrecht heeft rond het middaguur een zwaar ongeluk tussen meerdere voertuigen plaatsgevonden. De hele A2 van Utrecht richting Amsterdam was afgesloten voor verkeer, de eerste rijstroken zijn rond 16.05 weer open gegaan. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A1.

Door het ongeluk, de wegafsluiting en omleidingen zijn er forse files ontstaan. De ANWB meldt op dit moment dat de wachttijden hiervan kunnen oplopen tot 100 minuten. Het verkeer rond Abcoude en Vinkeveen staat ook vast. De ANWB adviseert reizigers om te rijden via Hilversum en de A27 en A1.

Bij het ongeluk raakte meerdere personenauto's en onder meer een vrachtwagen betrokken. Diverse hulpdiensten, waaronder meerdere traumahelikopers en de brandweer, zijn aanwezig. Het is onbekend of en hoeveel personen er gewond zijn geraakt.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.