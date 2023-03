Slechtziende Marco massaal gesteund na beroving: "Het is hartverwarmend"

Bekend en onbekend, uit alle hoeken steken mensen een hart onder de riem bij Marco Brijker (56). Vorige week werd er 3.600 euro van zijn bankrekening gehaald nadat hij zijn pas was verloren bij winkelcentrum Gibraltar in Zaandam. Het geld had de slechtziende Marco gespaard voor een zelfstandige reis naar Spanje. "Beste Zaankanters HELP!", klonk de noodoproep van zijn dochter Nathalie Brijker.

Reconstructie

Op donderdag 16 maart heeft Marco rond 10.30 uur gepind bij de Geldmaat in het winkelcentrum Gibraltar in Zaandam. Daarna is hij naar de Lidl gegaan om broodjes te halen. Hier heeft hij contant afgerekend. In die tussentijd is hij zijn pinpas kwijtgeraakt. De familie vermoedt dat zijn bankpas is gestolen of verloren.

Wat er precies is gebeurd bij het winkelcentrum in de wijk Peldersveld is niet duidelijk, daarom vraagt zijn dochter op sociale media of mensen iets gezien hebben. "Mijn vader loopt met een stok en kan slecht zien, dit komt door een scooterongeluk. Ook heeft hij een slecht kortetermijngeheugen. Een makkelijk doelwit voor criminelen dus", vertelt ze.